Россия переоборудует свои "перспективные" ракетные комплексы для сбития спутников на низкой орбите

С-500 хотят интегрировать в единую сеть с уже имеющимися боевыми комплексами.

Российский зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей» хотят переоборудовать для поражения спутников на низкой орбите.

Об этом в интервью газете Минобороны РФ сообщил главный командующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикін.

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Он утверждает, что сейчас комплекс «может перехватывать аэродинамические и баллистические цели, в частности гиперзвуковое оружие в ближнем космосе».

С-500 хотят интегрировать в единую сеть с уже имеющимися боевыми комплексами С-300ВМ4 «Антей-2500» и С-400 «Триумф», а также С-350 «Свитязь».

Как сообщал УНИАН, на российском заводе им. Дегтярева стартовало производство автомата А-545 калибра 5,45 мм. Новое оружие создано для экипировки «Ратник», рядом с АК-12.

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