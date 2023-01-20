Один Ми-8 ВВС РБ вернулся в Мачулищи из Боровцов.

Российские оккупанты перебросили 11 боевых вертолетов из Мачулищей ближе к беларусско-украинской границе в Лунинец, сообщает Беларускі Гаюн.

С самого утра 19 января в Беларуси наблюдалось увеличение авиаактивности, в первую очередь это касалось вертолётов ВВС РБ и ВКС РФ, которые вылетали с аэродрома "Мачулищи", и в результате улетели на аэродромы в Брестской области страны: "Барановичи", "Осовцы" и Лунинец".

2 вертолета Ми-8 ВВС Беларуси и один вертолет ВКС РФ прибыли на аэродром "Барановичи"; 4 вертолета Ми-24 ВВС РБ – на аэродром "Осовцы" в Брестской области;

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На аэродром "Лунинец" прибыло 11 вертолетов ВКС РФ. Кроме того, один Ми-8 ВВС РБ вернулся в Мачулищи из Боровцов.

Ситуация в Беларуси – активность российской авиации

19 января Россия подняла в небо над Беларусью три носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К и самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. В связи с чем в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже стало известно, что один из МиГ-31К загорелся во время полета – у него вспыхнул двигатель.

В настоящее время угроз наступления беларусской армии нет, считают в Белом доме. Однако к концу года Минск может перебросить свои войска для вторжения в Украину, отметили в Институте изучения войны.

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