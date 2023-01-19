Это подтвердили кадры с демонстрацией взлета.

Российские истребители МиГ-31К сегодня летали над территорией Беларуси с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" на борту. Из-за этого в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Исследователи из группы "Беларускі Гаюн" опубликовали отрывок с передачи телеканала "ВоенТВ". В ней показали, как МиГ-31К сегодня, 19 января, взлетали над территорией Беларуси. На опубликованных кадрах заметно, что истребители были вооружены гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

Исследователи также указали на один важный момент. При демонстрации взлетов были скрыты бортовые номера, чтобы их не узнали украинские военные. Однако "Беларускі Гаюн" уже неоднократно публиковал эти сведения.

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Взлеты МиГ-31К в Беларуси: что известно

Российские истребители поднимаются в воздух с периодической регулярностью. Они вооружены ракетами "Кинжал" и сопровождаются самолетом-наводчиком А-50. Взлеты чаще всего происходят с авиабаз в Мачулищах и Барановичах.

Украина не обладает средствами для обнаружения и ликвидации "Кинжалов". Именно поэтому на всей территории государства объявляется воздушная тревога, когда МиГ-31К поднимаются в небо. Сегодня был один из таких случаев.

Во время полетов 19 января один из российских истребителей загорелся. Жители Молодечненского района Минской области слышали звук помпажа двигателя, когда произошла поломка. После этого МиГ-31К экстренно вернулся на аэродром Мачулищи.

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