США внимательно следят за проведением совместных учений беларусов с россиянами и мониторят ситуацию, "как и раньше".

США пока не видят подтверждений относительно намерений беларусской армии вторгнуться в Украину, цитирует Укринформ выступление представителя Совбеза Белого дома Джона Кирби.

"Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь имеет намерения, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине", - отметил представитель Белого дома.

При этом Кирби согласился, что Беларусь оказывает российским оккупантам помощь, пока РФ бомбит Украину.

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"Очевидно, что Беларусь оказала ощутимую географическую поддержку России, в то время как Россия продолжает наносить удары по Украине с беларусской территории", - подчеркнул Кирби.

США внимательно следят за проведением совместных учений беларусов с россиянами и мониторят ситуацию, "как и раньше".

В то же время, отметил Кирби, стратегическая цель этих учений остается неопределенной и может заключаться как в демонстрации силы, так и отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

Намерения России пойти в новое наступление – ситуация в Беларуси

Согласно западным и украинским разведданным, РФ готовится к новому этапу эскалации. Военные считают, что среди рассматриваемых оперативных направлений есть, в частности, и Беларусь.

Сейчас Путин использует страну как полигон для тренировки мобилизованных и "хаб" по переброске тяжелой техники дальше на восток Украины.

ВСУ отрабатывают все сценарии повторного вторжения со стороны Беларуси, хотя таких угроз в ближайшие несколько недель пока не видят.

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