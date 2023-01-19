У МиГ-31К произошло возгорание одного из двух двигателей.

Российский МиГ-31К, носитель ракет "Кинжал", загорелся в небе над Беларусью, пишет Беларускі Гаюн.

Жители Молодечненского района Минской области в 12:00 по местному времени слышали в небе сильный взрыв. Многие писали, что от него затряслись окна в домах.

На деле же, отмечают волонтеры со ссылкой на свои данные, это был звук помпажа двигателя, после возгорания.

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"В результате, МиГ-31К ВКС РФ (RF-95194) был вынужден экстренно завершить полёт и вернуться на аэродром "Мачулищи", - отмечает Беларускі Гаюн.

Как подчеркивают волонтеры, возгорание двигателя произошло у именно того МиГ-31К, который горел 25 декабря при попытке взлета с аэродрома в Мачулищах.

Активность российской авиации 19 января – ситуация в Беларуси

Утром, 19 января, в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу в связи с поднятием российских истребителей и собирающего данные о ракетных целях самолета. В 12:08 пошли отбои в областях Украины.

Также сегодня Минобороны Беларуси заявляло о начале совместных с Россией военных учений.

В настоящее время угроз вторжения беларусской армии в Украину нет, констатировали в Белом доме.

Россия продолжает использовать территорию соседнего государства в качестве полигона для дресировки мобилизованных и "хаба" для переброски живой силы и техники дальше на восток Украины.

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