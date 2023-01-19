Сообщается о взлете трех истребителей.

Утром 19 января в Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

По данным мониторинговой группы "Беларуські гаюн", на аэродроме "Мачулищи" зафиксирован взлет двух российских истребителей МиГ-31К и самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50У. В 10:44 в Беларуси зафиксировали взлет третьего истребителя ВС РФ МиГ-31К.

Обновлено. Сообщается, что в 11:31 один из российских МиГ-31К приземлился в "Мачулищах", в 11:41 - сел еще один.

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"С самого утра в Беларуси зафиксировано увеличение авиаактивности. МО РБ объявило о начале 2-го этапа совместного летно-тактического учения ВС РБ и РФ. Сообщается, что авиационные подразделения приступили к выполнению задач", - говорится в одном из сообщений группы.

По данным других мониторинговых каналов, в небо подняли еще два истребителя Су-30.

Тем временем в Министерстве обороны Беларуси заявили, что кроме 2-го этапа совместного летно-тактического учения с РФ, 19 января "в готовность к выполнению задач по предназначению" приводятся "артиллерийские подразделения 6-й отдельной механизированной бригады".

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу.

Российские ракеты "Кинжал" - что о них известно

Х-47М "Кинжал" - гиперзвуковая аэробаллистическая ракета. По данным из открытых источников, после сброса скорость данной ракеты якобы превышает скорость звука в 10 раз.

Также сообщалось, что ракета способна маневрировать на всей траектории полета, а также поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли.

Недавно военный эксперт Олег Жданов предположил, что российские истребители МиГ-31 в Беларуси летают не с боевыми ракетами "Кинжал", а с бутафорскими.

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