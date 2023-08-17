В частности, Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Северная Корея может запустить межконтинентальную баллистическую ракету или предпринять другие военные действия в знак протеста против саммита между США, Южной Кореей и Японией. Как сообщает Reuters, об этом заявил в четверг южнокорейский депутат со ссылкой на разведывательное агентство страны.

Reuters напоминает, что президент США Джо Байден проведет в пятницу в Кэмп-Дэвиде встречу с президентом Южной Кореи Юн Сук Ёлем и премьер-министром Японии Фумио Кисидой, надеясь укрепить связи между Сеулом и Токио на фоне ядерных угроз со стороны Северной Кореи и влияния Китая в регионе.

В то же время, отмечается, что Северная Корея раскритиковала углубление военного сотрудничества между тремя странами как "часть опасной прелюдии к созданию "азиатской версии НАТО".

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Кроме того, южнокорейский депутат после встречи с начальником Национальной разведывательной службы заявил, что КНДР также может попытаться запустить еще один спутник-шпион в конце августа или начале сентября после того, как в мае ей не удалось запустить в космос первую подобную платформу.

По мнению депутата, есть шанс, что Северная Корея запустит спутник, чтобы отпраздновать годовщину своего основания 9 сентября.

Кроме того, Северная Корея и Россия договорились о широком сотрудничестве в области обороны, когда российский министр обороны встретился с Ким Чен Ыном в прошлом месяце.

"Национальная разведывательная служба ожидает, что Россия и Северная Корея активизируют свое оборонное сотрудничество, и внимательно отслеживает перемещения, чтобы обнаружить любую возможную передачу Россией ракетно-ядерных технологий Пхеньяну", - сказал депутат.

Северная Корея готовится к войне

Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын призвал готовиться к возможной войне, к увеличению производства оружия и расширению военных учений.

Также стало известно, что Ким Чен Ын отстранил главного генерала страны. Причины отстранения высокопроставленного военного также не разглашаются.

Кроме того, КНДР старается укрепить связи с Россией. Так, по сообщениям СМИ, Ким Чен Ын в письме Путину заявил об укреплении связей с Россией и пообещал, что отношения Северной Кореи с РФ будут перерастать в "долгосрочные" и "стратегические".

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