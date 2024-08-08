Продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 миллиарда евро.

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall накапливает рекордные заказы на фоне войны в Украине и обострения в секторе Газа. Компания почти удвоила свои операционные прибыли.

Как пишет The Financial Times, речь идет о заказах на 48,6 млрд евро. Дюссельдорфская группа в четверг сообщила, что продажи в первом полугодии выросли на треть до 3,8 миллиарда евро, а операционная прибыль почти удвоилась до 404 миллионов евро благодаря росту заказов на оружие и боеприпасы.

Исполнительный директор Армин Паппергер заявил, что прибыльность "значительно" выросла благодаря увеличению продаж, которые, по его ожиданиям, продолжат ежегодно расти примерно на 2 миллиарда евро "в ближайшие годы".

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Ключевые проекты включают артиллерийские заказы для Германии и Украины, причем крупнейшим заказом за год стал контракт с Бундесвером на бронемашины Boxer на общую сумму 2,2 миллиарда евро. Туда входит и обслуживание этой техники.

До начала полномасштабной войны в Европе более трети продаж Rheinmetall приходилось на запчасти невоенного назначения, такие как датчики для автомобильной промышленности.

Компания больше не развертывает продажи автомобилей, но в четверг заявила, что продажи ее подразделения энергетических систем, "объединяющего технологический опыт на гражданских рынках", выросли незначительно до чуть более 1 миллиарда евро.

Цена акций Rheinmetall поднялась на 2%. В концерне отметили, что улучшение показателей сводится к "бизнесу с вооруженными силами Германии и государствами-партнерами в ЕС и НАТО".

Война в Украине - оружие от Rheinmetall

Как сообщал УНИАН, АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В июле стало известно, что мировой оборонный гигант Rheinmetall получит самый большой заказ в своей истории. Так, Италия планирует заказать у немецкого производителя 200 боевых танков Panther и 350 машины пехоты Lynx,

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