Контракт стоимостью 20 миллиардов евро рассчитан на 15 лет.

Мировой оборонный гигант Rheinmetall получит самый большой заказ в своей истории. Так, Италия планирует заказать у немецкого производителя 200 боевых танков Panther и 350 машины пехоты Lynx, пишет Handelsblatt со ссылкой на информацию из промышленных кругов.

Контракт стоимостью около 20 миллиардов евро рассчитан на 15 лет. Часть средств пойдет на обслуживание техники. Кроме того, ожидается, что заказ будет дополнен так называемыми машинами поддержки, которые необходимы для восстановления поврежденных танков. Согласно информации, контракт может быть официально заключен на этой неделе, пишет N-TV.

Для выполнения заказа Rheinmetall может рассчитывать на сотрудничество с итальянской оборонной компанией Leonardo. В рамках крупных оброниих заказов обычно стараются выполнить часть объема в стране клиента. Инсайдеры в Италии уже сообщали, что Rheinmetall и Leonardo изучают сотрудничество в области танков. Таким образом Италия хочет укрепить свои сухопутные силы.

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Для немецкого концерна Rheinmetall это будет уже третья масштабная сделка за последние несколько недель. В июне Бундесвер уже заказал боеприпасов на 8,5 млрд евро, а несколько дней назад поступил заказ на военные транспортеры стоимостью 3,5 млрд евро – также от Бундесвера.

Сотрудничество Украины с Rheinmetall

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия.

В Украине уже восстанавливают немецкие боевые машины. Это происходит в рамках совместного предприятия с немецким концерном Rheinmetall. В планах также дальнейшее развитие и углубление взаимодействия. В краткосрочной перспективе - перейти к ремонту артиллерийских систем.

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