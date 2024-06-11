Проект запустили с "Украинской оборонной промышленностью" в рамках созданного совместного предприятия.

АО "Украинская оборонная промышленность" и мировой оборонный гигант Rheinmetall запустили в Украине первый цех по ремонту и производству бронетехники в рамках созданного совместного предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Отмечается, что главное назначение новой площадки – ремонт и производство военной техники немецких образцов, что ускорит восстановление боевых машин, а впоследствии позволит производить новую технику силами украинских оружейников.

На совместной производственной площадке работают украинские специалисты, а технический надзор осуществляют представители немецкого партнера.

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"Для нас очень важно предоставить Украине эффективную и надежную поддержку. Когда дело доходит до поставки запасных частей, нашим главным приоритетом является обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов. Для достижения этой цели мы используем имеющиеся каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине", – заявил генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер.

В Минстратегпроме отметили, что немецко-украинское ООО "Rheinmetall UDI" (Rheinmetall Ukrainian Defense Industry LLC) было зарегистрировано в Украине 18 октября 2023 года.

Курс Rheinmetall на Украину

Ранее УНИАН писал, что Немецкий оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Украине предприятие в сфере противовоздушной обороны. Для запуска нужен по крайней мере год.

До того компания Rheinmetall получила контракт от правительства Германии на поставку Украине еще 20 БМП Marder 1A3. Немецкое правительство заказало у компании 20 БМП еще в марте.

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