Пионтковский добавил,что и Украина, и западные союзники приняли решение к переходу к серьезному контрнаступлению.

США не отказали Украине в передаче боевых самолетов, хотя путинская пропаганда разнесла заявление главы Пентагона Ллойда Остина по результатам "Рамштайна" как окончательное решение, считает российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

Пионтковский заявил, что удивлен новыми комментариями высокопоставленных представителей США о контрнаступлении ВСУ.

"(Говорили, что) Украина пойдет в наступление где-то уже в мае-июне. Сейчас же речь идет о наступлении в ближайшие недели. Причем это не случайная оговорка Остина. Последние два дня и Столтенберг, и спикеры Байдена делают новые заявления, подталкивающие Украину к наступлению", - сказал оппозиционер.

Пионтковский добавил,что и Украина, и западные союзники приняли решение к переходу к серьезному контрнаступлению. При этом вопрос по передаче истребителей решен.

"Украинские летчики готовятся ж и в Великобритании, и в США, и в Польше. Ествественно, все это исходит из того, что все будет подготовлено к маю… Российская пропаганда уже рада, что американцы якобы отказались давать Украине самолеты. Это не так. Идет подготовка самолетов. Но и для меня это загадка, у меня нет окончательного ответа на этот вопрос причин такого резкого ускорения украинского контрнаступления", - высказался Пионтковский.

"Рамштайн-9" – что обсуждали и решили

В ходе очередного заседания в формате "Рамштайн" страны договорились об отправке в Украину системы ПВО SAMP/T.

Кроме того, союзники обязались передать ВСУ бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад".

При этом Ллойд Остин во время выступления отметил, что Запад пока не готов объявить передачу боевых самолетов.

Вечером 14 февраля украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что "не все о "Рамштайне" можно сообщать публично".

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