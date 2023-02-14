Президент отметил, что не все о "Рамштайн" можно сообщать публично.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на итоги заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

"Сегодня - день очередного "Рамштайна", встречи группы военной поддержки Украины. 54 государства-партнера. Уже девятая встреча. Есть очередные сильные решения для защиты нашего государства, для укрепления наших воинов. Подтверждено партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных", - отметил он в своем видеообращении.

Зеленский добавил, что не все о "Рамштайн" можно сообщать публично, значительную часть договоренностей и дискуссий стоит оставить за закрытыми дверями: "Но могу сказать уверенно: базовые тенденции остаются неизменными".

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"Рамштайн-9" - важные новости

Напомним, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что Италия и Франция готовятся передать Украине новые зенитные ракетные комплексы SAMP/T, которые усилят систему противовоздушной обороны страны.

Также он сообщил, что союзники обязались передать Украине бронетехники и танков на более чем "восемь боевых бригад".

А вот боевые самолеты, в частности истребители F-16, Украина пока не получит, объявил Остин.

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