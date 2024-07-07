Также будут ускорены поставки того, что пообещали ранее.

Новое правительство Великобритании объявило о выделении Украине дополнительного пакета вооружений, в который войдут в частности противотанковые ракеты Brimstone и САУ АS-90. Об этом сообщает Министерство обороны Британии по итогам встречи министра Джона Хили с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Возможно, произошла смена правительства, но Великобритания едина в вопросах Украины. Наше обязательство поддерживать украинский народ является абсолютным, как и наша решимость противостоять российской агрессии и преследовать Путина за его военные преступления", - заявил Хили.

Поэтому он объявил о новом пакете военной помощи, который будет включать:

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четверть миллиона боеприпасов 50-го калибра;

90 противотанковых авиационных ракет Brimstone;

50 малых военных катеров для поддержки речных и прибрежных операций;

40 машин разминирования;

10 самоходных артиллерийских установок АЅ-90;

61 бульдозер для помощи в создании оборонительных позиций;

поддержку ранее предоставленных AS-90, включая 32 новых ствола и критические запчасти, которые помогут Украине выпустить еще 60 тысяч 155-мм снарядов.

Джон Хили также поручил подчиненным ускорить доставку в Украину обещанного в апреле пакета военной помощи в течение следующих 100 дней.

Военная помощь Украине от Запада: последние новости

Как писал УНИАН, Нидерланды вместе с партнерами предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны. Кроме того, Нидерланды недавно приняли решение о закупке оружия у украинских производителей.

Также мы рассказывали, что Эстония доставила в Украину зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Количество единиц ЗРК и боеприпасов неизвестно. В ведомстве такую секретность объяснили соображениями безопасности.

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