В Минобороны Эстонии не уточнили количество таких комплексов, которые были переданы Украине.

Эстония сегодня, 6 июля, доставила в Украину зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты к ним. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Эстонии.

Количество единиц ЗРК и боеприпасов неизвестно. В ведомстве такую секретность объяснили соображениями безопасности.

"Подтверждено!" В Украину доставлены зенитно-ракетные комплексы малой дальности Mistral и ракеты, предоставленные Эстонией. Продолжаем поддерживать украинских борцов за свободу. Вместе мы сможем остановить российскую агрессию", - отметили в сообщении. Видео дня

ПЗРК Mistral - что известно

По информации издания "Милитарный", Mistral является переносным зенитно-ракетным комплексом, который предназначен для поражения целей на малых высотах, например, вертолета или самолета. Такой комплекс активно экспортируются и состоит на вооружении во многих странах мира.

Известно, что Mistral разработали во Франции и в 1987 приняли на вооружение сухопутных войск страны. В 2000 году также разработали модернизированный образец - Mistral 2, а позже и Mistral 3.

"Его зенитные управляемые ракеты ближнего радиуса действия оснащены инфракрасной головкой самонаведения, что позволяет поражать воздушные цели с тепловой сигнатурой", - объяснили в материале.

Военная помощь Украине - последние новости

Ранее посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что его страна уже доставила в Украину третий Patriot. По его словам, он усилит защиту населения и инфраструктуры страны от самолетов, беспилотников и ракет.

Также сообщалось, что США передали Украине тайно экспериментальную САУ 2-CT Hawkeye. Известно, что сейчас в Америке ее только тестируют.

"В то же время сам факт того, что такие системы направляются в Украину для получения реальной боевой оценки является лучшим примером того, что поставки новейших образцов в ВСУ является уникальной возможностью получить настоящее заключение и отметку "эффективность проверена в бою", - отметили эксперты.

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