Ракетный комплекс "Нептун" могут передать ВСУ через полтора месяца

Через 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передан украинской армии.

Ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение Вооруженных Сил Украины через полтора месяца.

Об этом сообщила пресс-служба госконцерна "Укроборонпром".

"По результатам успешно проведенных испытаний, уже через 1,5-2 месяца ракетный комплекс "Нептун" может быть принят на вооружение ВСУ. Генеральный конструктор - генеральный директор КБ "ЛУЧ" Олег Петрович Коростелев - убежден, что через 1,5 года дивизион ракетных комплексов уже может быть передан украинской армии", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Ольха-М"

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2018 года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету "Нептун". Ракетный комплекс "Нептун" - комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях, в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

В состав комплекса входят командный пункт, пусковая установка с транспортно-пусковыми контейнерами, транспортно-заряжающая машина и транспортная машина.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram