В Одесской области испытывают комплекс "Нептун", оснащенный крылатыми ракетами (фото)

Главной особенностью испытаний была стрельба с боевой частью.

В Одесской области продолжаются государственные испытания отечественного ракетного комплекса Р-360 «Нептун».

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ, пуски осуществляются на полигоне Вооруженных сил Украины «Алибей».

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Главной особенностью испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования «Нептун» на этот раз была стрельба с боевой частью.

В Генштабе отметили, что ЖК-360 МЦ «Нептун» разработан для противодействия российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей. Это комплекс крылатых ракет наземного базирования с противокорабельной ракетой, предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, которые действуют как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов, и береговых радио контрастных целей в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Ракеты проекта «Нептун» являются перспективной украинской разработкой, и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, поскольку способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров.

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