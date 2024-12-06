"Орешник" может поражать большую часть Европы и западное побережье Штатов.

Россия впервые запустила гиперзвуковую ракету "Орешник" 21 ноября для атаки по Днепру, якобы, в ответ на украинские удары по российскому военному объекту в Брянске американскими ракетами ATACMS. После этого правитель РФ пригрозил атаковать "военные, военно-промышленные объекты или центры принятия решений, в том числе в Киеве", а сам возможный удар сравнил по силе с ядерным.

Как пишет Telegraph, эта "Орешник" уникален, поскольку фактически это межконтинентальная баллистическая ракета, которая маскируется под баллистическую ракету средней дальности. МБР предназначены для ядерной войны и "Орешник" базируется именно на межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж" - ее датчики, электроника и средства сбора данных похожи на нее. Летая на гиперзвуковой скорости 11 Махов, эта ракета может нести как обычный, так и ядерный полезный груз.

Дальность полета "Орешника" составляет от 500 до 5000 км, что позволяет ей поражать большую часть Европы и западное побережье Штатов. Для поражения целей в Европе, включая Британию, ей требуется 12-20 минут.

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"Другими словами, "Орешник" может выполнять работу атомной межконтинентальной баллистической ракеты, но не создавать ядерный гриб. От гиперзвуковых ракет почти невозможно защититься, потому что они летают во много раз быстрее скорости звука и, в отличие от баллистических ракет и более медленных крылатых ракет, обладают высокой маневренностью. Отслеживание этого типа ракеты является очень проблематичным, поскольку они предназначены для уклонения от перехватчиков ПРО путем постоянного изменения направления полета", - пишет издание.

Обнаружение, определение характеристик и отслеживание ракеты такого типа является обязательным условием для ее сбития и очень сложной задачей. Системы раннего предупреждения (комбинация спутников, наземных радаров и программного обеспечения) ищут так называемые "сигнатуры", то есть уникальные характеристики конкретной ракеты, чтобы определить тип выпущенной ракеты. Поскольку приборы "Орешника" принадлежит МБР, то и технические средства могут интерпретировать ее как межконтинентальную баллистическую ракету.

Атака новой ракетой по Днепру является попыткой Путина заставить США и НАТО прекратить вооружать Украину, не провоцируя при этом непропорциональной эскалации. Чтобы предотвратить ответ на то, что могло быть определено как ядерный удар, Москва предварительно известила Вашингтон об атаке. Однако в случае войны между РФ и НАТО, пишет издание, Путин почти наверняка не объявил бы такую тревогу.

Сейчас в арсенал гиперзвуковых ракет России также входят "Кинжал" и "Циркон". По состоянию на декабрь 2023 года была развернута гиперзвуковая планирующая машина (HGV) "Авангард", которая может нести ядерную боеголовку. После того как HGV отсоединяется от межконтинентальной баллистической ракеты, используя собственную силовую установку, она летит к цели на гиперзвуковой скорости, совершая резкие горизонтальные и вертикальные маневры уклонения.

Как отмечается, Великобритания пока не имеет эквивалента "Орешника", хотя в стране есть программа, направленная на разработку "будущих гиперзвуковых концепций и технологий". Первую гиперзвуковую крылатую ракету внутреннего производства ожидают не ранее 2030 года.

США также отстают от России и Китая в этом вопросе. Американские военные после многочисленных задержек успешно испытали гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW), известное как Dark Eagle в июне. Однако сроки развертывания Штатами гиперзвуковых ракет назначены на 2027-2029 годы.

"Российские гиперзвуковые ракеты, включая "Орешника", представляют серьезную угрозу для Великобритании и ее вооруженных сил, поскольку возможности датчиков противоракетной обороны страны очень ограничены. Королевские военно-воздушные силы действительно используют радар раннего предупреждения в Файлингдейле, который способен обнаруживать объекты на расстоянии 3000 миль в космосе, но этот объект размещается британским персоналом от имени Соединенных Штатов. Великобритания не имеет собственного специального перехватчика баллистических ракет", - пишет Telegraph.

Ракета "Орешник" - что известно

По мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ракете "Орешник" нет ничего нового, как для российско-украинской войны.

Авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко считает, что РФ может поставить "Орешник" на серийное производство.

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