Сейчас эти ракеты выпускают в режиме экспериментального производства, отметил Валерий Романенко.

Удар России ракетой "Орешник" по Днепру 21 ноября - это способ запугать украинцев. Ведь ракета рассчитана на ядерные заряды, и в нее невозможно заложить взрывчатку, пояснил авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко в эфире Radio NV.

"Там нет места для приличного количества взрывчатки. Кроме того, неизвестно, как она себя поведет при таком уровне нагрева, который происходит при проходе через плотные слои атмосферы. Там может быть такая температура, что взрывчатка сработает, как самоликвидатор блоков", - сказал Романенко.

Он добавил, что Россия способна запустить ракету в серийное производство, но для этого нужно определенное время.

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"Все эти ракеты выпускались на Уоткинском заводе. Блоки в основном там стандартные. Такие, что происходят чуть ли не с "Тополя". Пару лет для того, чтобы запустить в серию эту ракету, россиянам понадобится. Но нас больше всего интересует, что россияне имеют сейчас. Сейчас они имеют максимум 2-3 такие ракеты. Потому что у этой ракеты было только два испытательных пуска по полигону. И третий был, как они называют "испытательно-боевой", - добавил Романенко.

В то же время он добавил, что сейчас эти ракеты выпускают в режиме экспериментального производства. То есть каждая такая ракета выпускается как индивидуальное изделие.

"Эти ракеты пока делаются на коленях. И выпускать таким образом даже 10 ракет невозможно. Каждый элемент этой ракеты делается вручную. Это все требует много времени и денег. Пуск такой ракеты по Днепру обошелся россиянам где-то в 100 млн. И такая же стоимость будет для следующей ракеты, которую они попытаются запустить", - отметил Романенко.

Российская ракета "Орешник": последние новости

По мнению аналитиков военного издания Defense Express, россияне значительно преувеличивают характеристики своей ракеты "Орешник". В частности, у экспертов есть вопросы к скорости полета этой ракеты и к возможностям ее сбивания.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что в ракете "Орешник" нет ничего нового, как для российско-украинской войны. Ведь РФ постоянно наносит удары по Киеву и другим регионам Украины.

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