Речь идет о Patriot и других системах ПВО.

США и восемь стран Европы предоставят Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) и ракеты к ним.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона. "Международные партнеры услышали нас. Мы смогли убедить их, что усиление ПВО Украины - это самый первый приоритет. В итоге имеем конкретные результаты работы как президента, так и всей украинской команды за последнее время", - заявил он.

В частности, как сказал Шмыгаль, Италия передаст уже вторую систему SAMP-T, которая способна перехватывать баллистические ракеты, Румыния предоставит систему Patriot, а Германия передаст систему Patriot, IRIS-T и Gepard.

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"Кроме того, США предоставили приоритет для Украины в поставке ракет для Patriot и NASAMS. Нидерланды собирают с партнерами для Украины еще одну систему Patriot. Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия предоставляют дополнительные ракеты для Patriot, чтобы сформировать дополнительный запас. Такие ракеты отдельно предоставит также Испания", - отметил премьер-министр.

Кроме того, по словам Шмыгаля, Швеция пришлет Украине два самолета радиолокационного наблюдения.

"Это позволит видеть воздушные цели еще на подлете на территории врага, и позволит качественнее готовиться к отражению атак", - добавил глава правительства.

Усиление ПВО Украины

Накануне издание Financial Times писало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми систем противовоздушной обороны Patriot. Пять источникв, знакомых с ситуацией, сообщили, что возможное соглашение обсуждалось между министрами и высокопоставленными чиновниками трех стран.

"В апреле Израиль заявил, что начнет выводить из эксплуатации восемь батарей "Патриот", которым уже более 30 лет, и заменять их современными", - пояснили в Financial Times.

В издании добавили, если такую передачу осуществят, то это будет означать значительные изменения в обороноспособности Украины.

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