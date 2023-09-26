Если Кремль обойдет санкции, производство ракет будет повышено.

Россия вкладывает деньги в наращивание производства вооружения для применения в войне против Украины. При этом агрессор вынужден заменять импортные детали на свои аналоги, качество которых существенно хуже.

Свое мнение во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" высказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, в последнее время российские захватчики, в основном, наносят удары, в частности, по Одесской области дронами-камикадзе. В то же время ракеты морского базирования "Калибр" враг использует не так часто, как раньше. Плетенчук отметил, что россиянам нужно некоторое время для того, чтобы их накопить.

"Такая тактика у них сейчас присутствует именно потому, что они работают уже не со складскими запасами этих ракет, а непосредственно с колес, как говорится, то есть с конвейера...", – сказал он.

Видео дня

Спикер считает, что сейчас в РФ изготавливают не столько "Калибров", сколько оккупантам хотелось бы. Более того, это количество, скорее всего, будет уменьшаться из-за того, что много составляющих в этих типах вооружения (30-50 деталей) иностранного происхождения.

По словам Плетенчука, если Кремль сможет решать эти проблемы, в частности "обойти санкции", то, возможно, увеличит производство.

"Они сейчас вкладывают деньги в увеличение объемов производства. Однако сталкиваются с проблемой, что надо что-то заменять своими аналогами, которые, конечно, не являются надежными", – рассказал Плетенчук.

По его данным, такая же ситуация у РФ с определенными кораблями: когда-то у них стояли немецкие двигатели, впоследствии – китайские, а сейчас планируют "серию" завершить уже с российскими двигателями.

"Когда строили, например "Адмиралтейскую" серию на 12 кораблей, сначала там стояли немецкие двигатели. Начался 2014-й год, начали ставить уже китайские двигатели. Сейчас они планируют эту серию завершить уже с российскими двигателями. Вы можете себе представить, насколько будет падать качество этих изделий, потому что технологически Россия остается, в принципе, отсталой страной", – заявил Плетенчук.

Российские ракеты: чем оккупанты бьют по Украине

С начала полномасштабного вторжения Россия применила в Украине почти всю номенклатуру вооружения, которое имеет. По украинским городам выпускали ракеты как морского, так и воздушного базирования: летели "Калибры", Х-22, Х-101, Х-55, "Кинжалы", "Ониксы" и тому подобное.

Ранее в Военно-Морских силах ВС Украины рассказали об особенности ракет "Оникс". Эти российские ракеты в основном находятся во временно оккупированном Крыму, откуда захватчики их запускают по Украине.

"Оникс" – противокорабельная ракета, которая "прошита" на то, чтобы реагировать на крупные металлические объекты. Имеют место случаи, когда "Ониксы" буквально "зарываются" в землю.

Примечательно, что эти ракеты взрываются примерно с такой же силой, как ракеты С-300, но "Оникс" стоит гораздо дороже. Согласно информации из открытых источников, стоимость ракеты П-800 "Оникс" составляет более 4 млн долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: