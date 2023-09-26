"Оникс" взрывается, как С-300, но стоит значительно больше.

В Военно-Морских силах ВС Украины рассказали об особенности ракет "Оникс", которыми российская армия вчера нанесла удар по Одессе.

"Ониксы" это отдельная история", - спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса".

По его данным, российские "ониксы" в основном находятся во временно оккупированном Крыму, откуда захватчики их запускают по Украине.

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"Это мобильные платформы, и они используют их оттуда. Потому что "Оникс", все же, противокорабельная ракета. На самом деле я на своей практике видел, как эти "ониксы" не долетают, именно, потому что это противокорабельная ракета и у нее в "ДНК зашито" реагировать на крупные металлические объекты. И они ее (ракету – УНИАН) не могут переобучить...", - рассказал Плетенчук.

По его словам, он был свидетелем прилетов "Ониксов" прямо в землю, например, рядом с какой-то большой ЛЭП. Военный рассказал, что ракеты взрываются примерно с такой же силой, как ракеты С-300, но "Оникс" стоит гораздо дороже.

Представитель ВМС отмечает, что использование их врагом по не назначению свидетельствует о том, что Российская Федерация на самом деле не имеет тех объемов вооружения, которым она постоянно щеголяет.

Что такое "Оникс"

П-800 "Оникс" - сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначенная для борьбы с надводными военно-морскими группировками, одиночными кораблями и наземной инфраструктурой. Длина ракеты (корабельный вариант) – примерно 8 м, диаметр - 0,67 м, размах крыла - 1,7 м, масса (стартовая) – 3 тонны. Максимальная скорость ракеты - 884 м/с (3182 км/ч) на высоте и у поверхности - 2448 км / ч. Согласно информации из открытых источников, противокорабельная ракета П-800 "Оникс" стоит более 4 млн долларов.

Атаки по Одессе и области

Напомним, ночью 25 сентября российские захватчики нанесли по Одессе комбинированный мощный удар - дронами-камикадзе, ракетами "Калибр" и "Оникс". Почти все беспилотники и ракеты были сбиты, но именно "ониксы", по словам военных, попали в портовую инфраструктуру. В результате почти полностью уничтожены морской пассажирский вокзал Одесского торгового порта и гостиничный комплекс, расположенный рядом. На зерновом складе погибли два человека.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в России, вероятно, сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс", которыми она атакует юг Украины, не много.

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