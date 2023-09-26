Россия хочет создать Т-80, оснащенный двигателем с 1500 лошадиных сил.

На Калужском турбинном заводе РФ впервые за последние 30 лет пытается восстановить производство двигателей для танков Т-80.

Как пишет для Forbes американский военный корреспондент Дэвид Акс, цель, вероятно, состоит в том, чтобы произвести новую турбину мощностью 1500 лошадиных сил.

"Эта турбина имеет очевидное применение: она будет двигать новые танки Т-80, на производстве которых сосредоточилась российская промышленность", - пишет он.

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Отмечается, что завод "Уралвагонзавод" в Омске не производил новых корпусов для Т-80 с 1991 года, а работа над турбинами ГТД-1250 для Т-80 на Калужском заводе простаивала на протяжении десятилетий.

В последние годы российская армия пополняла свой парк Т-80 старыми, отремонтированными корпусами и двигателями, однако похоже эти запасы уже иссякают. В начале полномасштабной войны в распоряжении российской армии было примерно 3 тысячи активных танков.

"Уралвагонзавод" производит лишь несколько десятков новых Т-72Б3 и Т-90М ежемесячно. При этом РФ теряет на фронт более 100 станков ежемесячно. Летом 2022 года Кремль начал извлекать из хранилищ сотни старых Т-62, выпущенных в 1960-х годах, а также Т-54 и Т-55, которые остались с 1950-х годов.

"Но Т-62 и Т-54/55, а также немного новее Т-72 "Урал" и Т-80Б из армейских резервов - это временная мера. На некоторые из них ставят новую оптику и дополнительную броню, на другие - нет. Чтобы продолжать военные действия на третий, четвертый или пятый год, российским вооруженным силам нужны новые танки. Много танков", - пишет Акс.

Две недели назад гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Попов объявил о возобновлении производства 46-тонных трехместных Т-80 "с нуля". Для этого необходимо наладить сотрудничество с сотнями поставщиков, чтобы изготовить десятки тысяч деталей. Это касается и газотурбинных двигателей.

В 1975-2001 годах, когда Россия производила Т-80, в Калуге выпускали тысячи ГТД-1000 и ГТД-1250 для этого типа танков. Каждый из них дает мощность более тысячи лошадиных сил, что является серьезным показателем для 46-тонной боевой машины. Для сравнения: украинский 42-тонный Т-64БВ оснащен двигателем с 850 лошадиными силами.

Двигателя Т-80 дает его высокую скорость - 70 километров в час, хотя запас хода при этом составляет до 480 километров. Однако некоторые российские войска (например, воздушно-десантные и морские полки) предпочитают скорость топливной экономичности и могут быть заинтересованы в новых Т-80. Более мощный двигатель даст Т-80 возможность получить тонны дополнительной брони.

"Работа на Калужском турбинном заводе стала убедительным свидетельством того, что россияне серьезно настроены на создание новых танков. Конечно, это не произойдет быстро. Но это и не нужно. "Уралвагонзаводу" может потребоваться несколько месяцев (или даже год или больше) для того, чтобы полностью подготовиться к выпуску новых модернизированных Т-80", - отмечает Дэвид Акс, добавляя, что год - это не большой срок для войны.

Ожидается, что когда "Уралвагонзавод" наконец будет готов производить новые Т-80, новые калужские турбины ГТД-1500 также будут готовы.

Российские танки - что известно

Заявления России о увеличение выпуска танков и прочей бронетехники вдвое могут быть просто стремлением выдать желаемое за действительное. Скорее всего, Кремль манипулирует статистикой в пропагандистских целях, считает Defense Express.

По последним данным Россия потеряла на войне против Украины не менее 4672 танков.

В то же время военно-политический обозреватель Александр Коваленко высмеял россиян, потому что распиарены танки Т-14 "Армата" легко уничтожить.

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