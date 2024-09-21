По словам эксперта, чтобы решить эту проблему, Украине нужно нанести удары по российским предприятиям, которые изготавливают эти БпЛА.

Россия хочет, чтобы в Украине постоянно звучали воздушные тревоги, поэтому в стране увеличивают производство дронов. Такое мнение высказал заместитель генерального директора компании, которая занимается РЭБ, авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эфире телеканала "Эспрессо".

"Думаю, (в заявлении Путина - ред.) речь идет об ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", то есть эти ударные БПЛА, которыми Россия атакует Украину на большом расстоянии, создавая определенную проблематику. На самом деле Россия хочет, чтобы в Украине постоянно звучали воздушные тревоги. Мы видим это по ударным БПЛА, которые потом долгое время еще в течение дня могут кружить, перемещаться, например, между областями. Поэтому, я думаю, ставка сделана на это", - объяснил эксперт.

По его словам, сейчас ключевой задачей является решение вопроса по уменьшению потенциала РФ в этом плане. Это можно сделать, используя ударные средства по тем предприятиям, где они изготавливаются. В частности Храпчинский имеет в виду Московскую и Ленинградскую область.

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"Поэтому здесь есть два пути: первое - непосредственное уничтожение производства, а второе - работа дипломатии. Ведь мы понимаем, что большинство комплектующих, которые будет получать РФ, это будут китайские комплектующие. Но опять-таки, после таких заявлений, думаю, надо обращаться к нашим западным партнерам относительно возможности использования западного вооружения вглубь территории Российской Федерации. Ведь по территории РФ мы уже используем западное вооружение. Также это расширение номенклатуры. В принципе, есть разговор относительно имеющихся ATACMS, Storm Shadow. Также не надо забывать, что есть возможность использовать ракеты JASSM, которые ложатся под крыло F-16", - подчеркнул авиаэксперт.

Производство дронов в РФ - что известно

Как писал УНИАН, российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ планирует увеличить выпуск беспилотников различных типов в этом году. Поэтому в 2024 году в Вооруженные силы РФ могут поставить около 1,4 млн беспилотников.

В то же время эксперты предположили, как долго российские "Шахеды" могут летать над Украиной, отвлекая противовоздушную оборону. По словам аналитиков, крейсерская скорость Shahed-136 составляет 180 км/ч, а дальность полета - 1500 км, поэтому этот беспилотник может находиться в полете почти 8,5 часов.

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