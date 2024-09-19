По его словам, Россия расширяет линейку беспилотных систем и создает безэкипажные катера.

Вооруженные силы РФ в прошлом году получили около 140 тыс. беспилотников различных типов, а в этом году их выпуск планируется увеличить. Об этом российский диктатор Владимир Путин заявил во время заседания Военно-промышленной комиссии.

"В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать точнее, почти в 10 раз", - приводят его слова российские СМИ.

Таким образом, в 2024 году в Вооруженные силы РФ могут поставить около 1,4 млн беспилотников.

Видео дня

Россия пытается не только увеличить количество, но и расширить номенклатуру беспилотных средств. "Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера... роботизированные платформы многоцелевого применения", - отметил кремлевской глава.

Путин отметил, что большая часть беспилотников будет направлена в войска, которые находятся на войне в Украине.

Он добавил, что работу по серийному выпуску беспилотников будут вести на базе специальных центров. К 2030 году таких площадок планируется создать 48 единиц.

Новые морские дроны россиян - что о них известно

Ранее сообщалось, что россияне начали серийно производить свой первый тяжелый морской дрон. Беспилотник получил название "Визир". Он способен развивать скорость до 45 км/ч, а дальность действия дрона достигает около 500 км.

Еще одна российская новинка получила название "Мурена-300С". Масса боевой части этого морского дрона составляет 500 кг. Среди наиболее интересных решений, которые можно видеть в его конструкции - элемент, похожий на "тарелку" от Starlink.

Вас также могут заинтересовать новости: