Сегодня центральная Украина сидела под воздушной тревогой около 14 часов - именно из-за "Шахедов".

Во время массированной российской атаки на Украину 26 августа воздушная тревога в центральных областях Украины длилась в среднем более 14 часов. И не столько из-за ракет, сколько из-за дронов Shahed, которые просто отвлекали украинскую ПВО от ракет, пишет военно-аналитический портал Defense Express.

Всего во время этой атаки враг запустил более 100 дронов и более 100 ракет различных типов. И если ракеты относительно быстро были сбиты, или достигли назначенной цели, то некоторые "Шахеды" часами нарезали круги в небе.

"На фоне этого становится очевидным, что одной из задач части дронов было непосредственное отвлечение на себя сил и средств противовоздушной обороны", - считают аналитики.

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Отсюда возникает вопрос: сколько времени Shahed-136 может находиться в воздухе, отвлекая на себя ПВО. Здесь аналитики делают простые выводы из известных технических характеристик этого дрона.

Так, по данным Сил обороны Украины, крейсерская скорость Shahed-136 составляет 180 км/ч, а дальность полета - 1500 км. То есть этот беспилотник может находиться в полете почти 8,5 часов. Однако по некоторым данным дальность полета Shahed-136 может составлять 2500 км. Это увеличивает продолжительность его пребывания в небе до почти 14 часов.

Правда, из этого показателя следует вычесть время, необходимое на то, чтобы добраться до воздушного пространства Украины. С этой поправкой время пребывания дрона в воздухе над контролируемой ВСУ территорией может составлять 6,5 или 12,5 часов соответственно, в зависимости от того, какова его настоящая дальность полета.

"В то же время не исключено, что для таких задач по отвлечению РФ может применить специальные дроны типа "Гербера", которые вообще не несут боевой части и предназначены для выполнения роли ложной цели. Дальность и время в воздухе этих БПЛА пока неизвестно", - отмечают аналитики.

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Как писал УНИАН, в течение последних месяцев враг использует "Шахеды" не столько для нанесения ударов по конкретной цели, сколько для длительных полетов с разведывательной целью. По словам авиационного эксперта Богдана Долинца, сегодня эти БПЛА летают на значительно большей высоте, чем обычно.

Также мы рассказывали, что во время массированной ракетной атаки 26 августа россияне попали по Киевской ГЭС, но критических повреждений она не получила. По предварительным данным, угрозы прорыва плотины или критических повреждений станции нет.

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