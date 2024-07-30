Названная российским министром цифра "лишь на первый взгляд воспринимается, как астрономическая".

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о существенном увеличении производства FPV-дронов. По его словам, сейчас объемы якобы достигают "под 4000 в сутки".

Как пишет Defense Express, названная российским министром цифра "только на первый взгляд воспринимается, как астрономическая, хотя в любом случае является значительной". Если исходить из озвученных цифр, то речь идет о 120 тысячах дронов в месяц или 1,46 млн в год.

"И как раз последнюю цифру можно сравнить с некогда фантастическим для Украины плановым показателем в 1 млн дронов за 2024 год. О чем активно говорили еще в декабре 2023 года и хотя многими считалось, что это нереалистично, речь еще тогда шла об увеличении производства не в разы, а на 67%. В то же время в конце февраля 2024 года заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр сообщила, что в за первые два месяца нового года было изготовлено 200 тысяч FPV-дронов, то есть средний темп составлял 100 тысяч единиц в месяц в начале года. Если он был сохранен, то это о 1,2 млн FPV-дронов в год", – говорится в материале.

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Уже в марте 2024 года министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил, что Украина может производить до 2 млн FPV-дронов в год. То есть речь идет о 5,5 тысячи единиц в сутки.

"Но вопрос найти соответствующее финансирование для того, чтобы законтрактовать такой объем. В то же время, а на это также неоднократно обращали внимание и не только производители, но и в правительстве и в Силах обороны Украины, гнаться за исключительно числовым показателем – не очень хорошая идея. Потому что чем дальше, тем на первое место выходит реальная боевая эффективность каждой модели FPV-дрона, которые могут быть оснащены тепловизором и/или машинным зрением, что конечно повышает его цену и уменьшает количество, но может быть эквивалентом по эффективности десяткам обычных дронов", – отмечают эксперты.

Относительно объявленных представителем страны-агрессора цифр, выход России на 4 тысячи "свежих" дронов в сутки вполне ожидаемым. Москва вложила в эту сферу немалые средства. Также о наращивании масштабов выпуска дронов говорило и появление в РФ огромного количества малых производств и начало сборки беспилотников даже на предприятиях типа хлебного комбината в Тамбове.

"Также стоит отметить, что для Белоусова тема дронов далеко не нова. Еще в апреле 2023 года он возглавил новую правительственную комиссию по вопросам развития авиационных беспилотников и позиционировал себя, как опекун этой отрасли", – резюмирует издание.

Производство вооружения в России

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорит, что Россия производит до 90 ракет в месяц. 20 единиц из этого количества, по его словам, – "Искандеры".

Кроме того, Россия способна производить в год до 30 боевых самолетов, говорит военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Среди них – 8-10 единиц Су-34 и Су-35, а также около 2-4 истребителей Су-57.

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