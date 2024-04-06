По словам Анны Гвоздяр, Киев активно разрабатывает новый тип БПЛА с использованием технологий искусственного интеллекта.

В 2024 году Украина сможет изготовить около 2 млн беспилотников. Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр.

По ее словам, всего в этом секторе задействовано около 200 украинских компаний, из которых почти 60 уже привлечены к госзаказу.

"Всех поразила фраза президента о возможности изготовления в Украине миллиона дронов и многие люди в нее почему-то не поверили. Могу заверить, что Украина в плане производства идет уже далеко за миллион. И я уверена, что в этом году мы достигнем отметки даже в 2 миллиона", - отметила Гвоздяр.

Кроме того, в интервью японскому телеканалу NHK замминистра уточнила, что это будут беспилотники разных типов. Так, Украина активно разрабатывает новый тип дронов с применением технологий искусственного интеллекта.

Гвоздяр выразила уверенность, что искусственный интеллект позволит таким беспилотникам ориентироваться на маршрутах и достигать целей даже в условиях противодействия.

Дроны в войне РФ против Украины - последние новости

В ночь на субботу, 6 апреля, РФ ударила по Украине дронами и ракетами. В частности, враг запустил шесть различных ракет и 32 ударных дрона типа Shahed-131/136. Украинские воины сбили 28 БПЛА и три ракеты.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины уточнили, что беспилотники враг запускал из двух районов - Курска и Приморско-Ахтарска.

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