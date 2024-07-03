Производственно-инновационную компанию DEVIRO основали в Украине в 2014 году.

UAC запустила в Чехии серийное производство разведывательных БПЛА Leleka-LR и ударных дронов "Булава" для нужд украинской армии. Об этом сообщает E15.

"В ноябре мы начали пробную эксплуатацию, в апреле - серийное производство. Это буквально военное производство, наш эксклюзивный заказчик - украинская армия", - говорит исполнительный директор компании Павел Булант.

Отметим, что UAC - это филиал украинской компании DEVIRO, которая разрабатывает беспилотные аппараты военного назначения начиная с 2014-го.

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Сообщается, что серийное производство развернуто в Колине - городе в Центральночешском крае Чешской Республики. Сейчас на производстве работает около 80 работников, большая часть из которых являются украинцами. В общем планируется поставки на уровне ста разведывательных и ударных БПЛА в год.

Среди прочего на мощностях компании собирают материнские платы, электронные блоки и оптические модули. "Мы практически полностью автономны, имеем минимум субподрядчиков. Мы покупаем у них, например, электродвигатели и двигатели внутреннего сгорания для беспилотников", - говорит Павел Булант.

Изготовленные Leleka-LR и ударные "Булавы" хранят разобранными в специальных транспортных контейнерах. Ранее сообщалось, что радиус полета Leleka-LR составляет 90 км. Время полета - 4 часа.

Новые украинские БПЛА - что известно

Недавно широкое внимание СМИ привлек неизвестный украинский дрон, найденный россиянами на своей территории . Среди его главных особенностей назвали технологию малозаметности и относительно дешевый двигатель.

Также напомним, что ранее украинские разработчики создали FPV-дрон на оптоволокне, который получил название "Бандерик-Стричка". Сообщается, что он несет полезную нагрузку до 3 кг.

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