Вполне возможно, что на дрон, кроме ракеты, впоследствии может быть перенесена его оптико-прицельная станция (возможно в упрощенном виде), которая состоит из дневной и тепловизионной камеры.

Иран провел испытание дрона-истребителя, который может осуществлять пуск ракет воздух-воздух.

Как сообщает Defense Express, в доказательство того, что испытания прошли успешно было опубликовано видео, на котором отработанный БПЛА Karrar с ракетой AD-08 от зенитного ракетного комплекса ближнего действия Majid сбил воздушную цель в виде другого дрона.

На самом видео заметно, что пусковой контейнер от ЗРК установили по принципу "как есть". Что касается поиска цели, то он выполняется через телевизионный канал курсовой камеры. Оператор должен приблизиться к цели и дождаться пока инфракрасная головка самонаведения ракеты AD-08 захватит цель и осуществить пуск.

БПЛА Karrar является довольно старым для Ирана дроном, который совершил свой первый полет еще в 2009 году. Сама разработка базируется на американском БПЛА-мишени MQM-107 Streaker, который был поставлен в Иран до революции 1979 года. Он оснащен турбореактивным двигателем и имеет дальность полета для ударной версии до 400 км (1000 км декларируется для разведывательной версии).

ЗРК Majid был впервые официально продемонстрирован только в январе 2022 года. И вполне возможно, что на дрон, кроме ракеты, впоследствии может быть перенесена его оптико-прицельная станция (возможно в упрощенном виде), которая состоит из дневной и тепловизионной камеры.

На дальность использования может влиять чувствительность головки самонаведения, которая может не позволить захватить цель на значительном расстоянии.

Учитывая заявленную дальность ЗРК Majid в 8 км (высотность цели до 6 км), в случае использования ее для пуска с летательного аппарата дальность ее полета может быть большей в 2-3 раза.

Благодаря силовой установке дрон имеет крейсерскую скорость в 700 км/ч и максимальную до 900 км/ч, что объективно действительно позволяет его использовать в роли дрона-истребителя.

Создание дронов

В 2021 году с Karrar была запущена иранская копия ракеты AIM-9 Sidewinder, но тогда все ограничилось видео с самим пуском без результата попадания.

В феврале 2023 года в Австралии разработали дрон-истребитель, который может взлетать вертикально. Производители заявили, что высокоточная система может быть запущена с лодок и грузовиков, что устраняет необходимость в аэродроме.

В начале 2023 года стало известно, какое оружие Китай готов предоставить России в войне с Украиной. Сообщалось, что Китай может передать России технологии для самостоятельного изготовления дронов-камикадзе.

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