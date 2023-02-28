Производители говорят, что высокоточная система может быть запущена с лодок и грузовиков, что устраняет необходимость в аэродроме.

Австралийская компания BAE Systems PLC представила проект большого беспилотника, который может взлетать вертикально и летать рядом с пилотируемыми вертолетами, что является последней ставкой на автономные боевые действия, поскольку страны стремятся модернизировать свои вооруженные силы.

Как пишет издание WSJ, новая система под названием Strix должна быть доступной и простой в развертывании, но при этом обеспечивать значительный радиус действия и огневую мощь. Видеоанимация, показанная BAE на авиашоу Avalon Airshow в Австралии, где было объявлено о новом дроне и представлена ​​модель, показала, как Strix взлетает с кормы лодки. На другом видео видно, как беспилотник со сложенными крыльями хранят в транспортном контейнере, а затем увозят на грузовике.

"Уникальная возможность Strix заключается в том, что он сочетает в себе все преимущества вертолетов с точки зрения вертикального взлета и посадки, но со скоростью, дальностью полета и характеристиками полезной нагрузки обычных самолетов", - сказал Бен Хадсон, исполнительный директор BAE Systems Australia.

Видео дня

В BAE заявили, что беспилотник, который имеет дальность действия почти 500 миль с полезной нагрузкой 350 фунтов, может использоваться для различных миссий, включая нанесение ударов по враждебным целям, наблюдение и разведку, а также в качестве ведомого для пилотируемых вертолетов.

Беспилотник может летать рядом с пилотируемыми вертолетами, но затем ускоряться, когда он входит в зону операций, таким образом отвлекая огонь от вертолетов. Он сказал, что целевым заказчиком системы будут армии и флоты, а не военно-воздушные силы.

По словам г-Хадсона, многим дронам такого калибра требуются большие взлетно-посадочные полосы и обширная вспомогательная инфраструктура.

"С нашим вертикальным взлетом и посадкой ничего из этого больше не требуется, поэтому мы можем приблизиться к линии фронта и оказать непосредственную поддержку войскам на поле боя", - сказал он.

BAE заявила, что все еще работает над прототипом беспилотника, хотя он может быть введен в эксплуатацию к 2026 году. Хадсон сказал, что два международных клиента уже проявили интерес к системе.

Хадсон сказал, что с учетом того, что противовоздушная оборона лучше справляется с обычными самолетами, военные больше заинтересованы в доступных беспилотных системах, которые не потянут бюджет, если они будут сбиты.

"Недорогие, но высокопроизводительные автономные платформы, подобные этой, действительно занимают нишу на рынке прямо сейчас", - сказал он.

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