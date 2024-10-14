Уничтожение старого российского самолета советского производства Ту-134 не окажет влияния на ситуацию на фронте.
Об этом главный редактор Defense Express Олег Катков сказал в эфире информационного марафона "Единые новости". "Ту-134 является довольно старым советским пассажирским самолетом. То есть, он перевозит не грузы. Он перевозит людей", - сказал Катков.
Аналитик добавил, что такой самолет эксплуатировался воздушно-космическими силами РФ для перевозки офицерского и генеральского состава.
"То есть, непосредственно какого-либо значения на ход боевых действий потеря или повреждение этой машины, к сожалению, не будет иметь смысла, потому что она не боевая", - подчеркнул Катков.
Также он добавил, что в воздушно-космических силах РФ такой самолет давно заменили на более новую модернизацию - Ту-154 - еще в советское время. По словам эксперта, перевозки личного и офицерского состава такими самолетами не являются чем-то крайне критичным:
"Возможно, просто надо отметить то, что в целом эта операция состоялась в крайне отдаленном регионе, аж в Оренбурге, который условно значительно ближе к Казахстану, чем к Украине".
Важные новости о потерях врага - что сообщалось
Как писал УНИАН, Главное управление разведки Министерства обороны Украины распространило информацию, что в ночь с 12 на 13 октября 2024 года на военном аэродроме "Оренбург-2" в РФ уничтожен самолет Ту-134. В разведке отмечают, что такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.