Такие борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава Министерства обороны РФ.

На военном аэродроме "Оренбург-2" в РФ уничтожен военно-транспортный самолет Ту-134. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Сожгли вражескую Тушку. В ночь с 12 на 13 октября 2024 года на России сгорел самолет Ту-134, принадлежавший 117-му военно-транспортному авиаполку вооруженных сил государства-агрессора. Сокрушительный пожар вспыхнул на российском военном аэродроме "Оренбург-2", где базировался Ту-134", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что такие советские борта используются, в частности, для транспортировки руководящего состава министерства обороны РФ.

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Удары по территории РФ

Как сообщал УНИАН, украинские силы обороны регулярно наносят удары по военным объектам РФ и уничтожают силы противника.

В частности вчера стало известно, что под ударом беспилотников СБУ, ГУР и Сил спецопераций была авиабаза "Ханская". В момент атаки на аэродроме были расположены 12 Су-34, два Diamond DA42, 37 Л-39, четыре Су-35С и два Ми-8. Кроме того, источники в украинской спецслужбе отметили, что во время атаки в аэропорту находилось сразу 57 боевых и тренировочных самолетов и вертолетов. Сколько из них уничтожено или повреждено пока устанавливается. Но уже известно, что на аэродроме наблюдался масштабный пожар и детонация.

3 октября украинские беспилотники атаковали военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области России. Были зафиксированы там четыре очага пожаров после этого.

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