Только в конце 2024 года Франция использовала 300 миллионов евро.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж для закупки военной техники и оружия для Украины использует деньги, полученные как проценты от замороженных активов РФ.

"Только в конце 2024 года Франция вернула 300 миллионов евро (проценты от замороженных активов РФ - ред.). На эти средства было заказано 12 новых пушек Caesar для поставки в Украину, а также 155-мм снаряды, ракеты Aster, управляемые бомбы AASM, огневые точки и ракеты Mistral", - сказал он в интервью La Tribune dimanche 20 сентября.

Кроме того, министр надеется, что другие страны Европы последуют примеру Франции и также введут проекты обучения бойцов ВСУ. Сейчас на их полигонах находится 2 тысячи украинцев.

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"Я надеюсь на это и работаю над этим. Нам нужно иметь возможность обучать солдат, которые пополнят эту бригаду - Анна Киевская (королева Франции и дочь Ярослава Мудрого, - УНИАН). Кроме того, Украине необходимо создать более десятка новых бригад - колоссальная задача! Мы стремимся обеспечить им лучшие военные характеристики, как с точки зрения доктрины, так и с точки зрения оборудования", - подытожил чиновник.

Война в Украине - помощь Франции

Как сообщал УНИАН, Франция обучит украинских пилотов управлять самолетами Mirage-2000. Украина получит первые самолеты "Мираж" в начале 2025 года.

Франция не выполнит свое обещание передать до 3 миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году и находится на пути к выделению только "более 2 миллиардов евро", добавил Лекорню.

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