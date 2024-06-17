За последние два месяца Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму около 15 систем противовоздушной обороны России.
Об этом сообщает "СтратКом ВСУ" в Telegram. "Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", - сказано в сообщении.
СтратКом ВСУ показал инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца. В сообщении сказано, что наши воины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма.
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Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап отмечал, что уничтожение российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму - это расчистка пути, чтобы туда заходили беспилотники, крылатые ракеты, F-16, "Миражи", которые предоставляют Украине западные партнеры.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Силы обороны Украины вышли на системность в уничтожении ПВО оккупантов в Крыму, которая говорит не о локальном, а глобальном масштабе.
Он отметил, что также удары теперь наносятся по объектам врага на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и непосредственно на территории РФ. Все это означает подготовку более эффективного применения дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зародыше.