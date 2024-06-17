Поражено более 10 вражеских систем ПВО различных модификаций.

За последние два месяца Силы обороны Украины поразили во временно оккупированном Крыму около 15 систем противовоздушной обороны России.

Об этом сообщает "СтратКом ВСУ" в Telegram. "Общее количество отдельно пораженных систем ПВО - около 15. В частности, поражены дивизионы ПВО в модификациях С-300, С-350, С-400. Уничтожены десятки пусковых установок указанных систем, более 15 радиолокационных станций, более 10 пунктов управления", - сказано в сообщении.

СтратКом ВСУ показал инфографику поражений средств противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму за последние два месяца. В сообщении сказано, что наши воины продолжают уничтожать российских оккупантов и приближают день освобождения украинского Крыма.

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Как сообщал УНИАН, авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап отмечал, что уничтожение российской противовоздушной обороны в оккупированном Крыму - это расчистка пути, чтобы туда заходили беспилотники, крылатые ракеты, F-16, "Миражи", которые предоставляют Украине западные партнеры.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что Силы обороны Украины вышли на системность в уничтожении ПВО оккупантов в Крыму, которая говорит не о локальном, а глобальном масштабе.

Он отметил, что также удары теперь наносятся по объектам врага на оккупированной части Донецкой и Луганской областей и непосредственно на территории РФ. Все это означает подготовку более эффективного применения дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зародыше.

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