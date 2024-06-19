По словам военного эксперта, Крымский мост до сих пор является стратегически важным объектом для Украины.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявил, что уничтожение Крымского моста сейчас уже не даст того эффекта, как могло бы быть раньше, поскольку его тактико-стратегическое значение в войне уменьшается. Насколько важным сейчас для Сил обороны является этот мост, какую роль он играет при уничтожении российской противовоздушной обороны на полуострове и куда отправят первые истребители F-16 рассказал УНИАН экс-командир роты батальона "Айдар", военный эксперт Евгений Дикий.

Действительно ли любимый мост российского лидера уже не интересует ВСУ?

Нет, этот мост очень интересует ВСУ. Возможно, уменьшилось стратегическое значение, однако совсем не исчезло. Крымский мост до сих пор является стратегически важным объектом для сообщения полуострова с материком и, соответственно, обеспечения российской группировки. Также не стоит забывать о его сакрально-политическом значении для россиян. Кроме чисто военного аспекта, есть политический, который далее конвертируется нами в военный. Напомню, что в целом в течение прошлого месяца на Крымском полуострове нами уничтожено 15 зенитно-ракетных комплексов россиян. Причем, это не какие-то "Панцири", а речь идет о ЗРК С-300 и С-400. Только на прошлой неделе в Крыму уничтожено два ЗРК С-300 и один С-400. Это совсем не случайно, это абсолютно продуманная стратегия, которая очень действенная и дает результаты.

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То есть мы используем Крымский мост фактически как приманку?

Да. Мы не бьем по самому мосту, но мы пугаем россиян тем, что мы его уничтожим. Они из этого сделали какую-то экзистенциальную проблему, для них это очень сакральный вопрос. Поэтому, мы уничтожаем очередную ПВО россиян у моста и знаем, что вскоре они привезут новую. К тому же, чтобы привезти туда новую ПВО, они их забирают уже где угодно. Мы уже видели, как забрали последние С-300 с Курильских островов. Это то, что в советские времена даже невозможно было представить, - чтобы Дальний Восток оставили не "прикрытым". Мы уже видели, как забирали комплексы из Арктики. На самом деле у россиян не хватает ПВО. Им вообще ПВО хватает - на линию фронта, Крым и город Москва. Мы недавно уничтожили два Су-57, которых всего было выпущено 10. Это - самый новый российский самолет, который вообще существует. У россиян чем дальше, тем больше дефицит ПВО. А мы тем временем превратили Крымский полуостров в такую себе большую Чернобаевку для российского ПВО. И в качестве приманки мы используем мост. И вот это "перемалывание" С-300 и С-400 в Крыму продолжается.

Кстати, россияне уже сообщили, что в ответ на то, что мы уничтожили последние эти три комплекса, они туда перебрасывают С-500. Это уже последнее, что они вообще до войны успели выпустить. У нас есть все основания полагать, что С-500 ждет такая же судьба, как и С-300 и С-400. И делаем мы это не только, чтобы уничтожить ПВО россиян, и не только потому, что мы тем самым облегчаем себе дальние удары по их оборонным заводам, НПЗ, аэродромам.

Это идет еще системная подготовка к появлению у нас F-16. Задача такая, - чтобы когда через пару месяцев мы получим F-16, россияне не имели, чем их сбивать. И ключевую роль в этой продуманной системной операции по раскрытию российского неба играет именно Крым и в частности Крымский мост.

Президент Зеленский заявил, что уже скоро у нас будут первые F-16. Существует мнение, что Украина "готовит почву" для ударов F-16 по Крыму, поэтому в последнее время активно атакует полуостров. Что вы думаете по этому поводу?

Не думаю, что речь об этом. По Крыму, конечно, тоже будем бить. Но мы Крым и сейчас неплохо достаем. F-16 нам прежде всего нужны не в качестве бомбардировщиков. Мы сейчас и так неплохо бомбим Крым с наших "сушек". Конечно, чем больше самолетов, тем лучше. Но ключевая задача F-16 совсем другая. Сейчас основной, так сказать, суперсилой россиян, является то, чем они нам сейчас больше всего донимают, благодаря чему до сих пор под Покровском наступают, - это КАБы и ФАБы. Именно эти авиационные удары этими планирующими бомбами, которые летят на 70-90 километров. То есть их самолеты могут сбрасывать эти бомбы, не заходя в зону действия нашей ПВО. Это сейчас наша главная проблема по всей линии фронта, плюс - это проблема прифронтовых городов. И появление F-16 прежде всего должно решить именно эту проблему. То есть, в первую очередь F-16 полетят сбивать российские бомбардировщики, а уже потом будут сами бомбить.

Почему в последнее время такая активность Сил обороны в Крыму? Можно ли считать это сменой приоритетов?

Нет. Это очень продуманная стратегия. Мы бьем по Крыму не ради Крыма. Мы используем Крым именно как большую Чернобаевку, где вообще утилизируем и российскую ПВО, и российскую авиацию.

Если предположить, что нам удастся улучшить свои позиции относительно Крыма, что это нам даст стратегически?

Не знаю такого понятия - "улучшить позиции", мы или возьмем Крым, или не возьмем. На самом деле взять его чисто технически с военной точки зрения проще, чем Донбасс. Поскольку за Донбассом дальше - широкий российский тыл хоть до Урала. А Крым - это полуостров. Если только мы хотя бы где-то в одном месте вырываемся к берегу Азовского моря, с этого момента Крым - это остров и он оказывается в том положении, как была оккупирована правобережная Херсонщина, когда уничтожили мосты. Поэтому, как только мы вырываемся к Азовскому морю, - Крым обречен. А с момента, как мы зайдем в Крым - даже для российского общества именно это будет сигналом, что они проиграли войну. Именно наш заход в Крым будет тем абсолютным явным военным поражением, которое никакая пропаганда никак не скроет. Какие процессы это дальше запустит в России, то уже увидим.