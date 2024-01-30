От японских снарядов отказались после того, как немного постреляли ими на полигоне.

Украина получает меньше артиллерийских снарядов от партнеров, чем планировалось. Одной из причин этого, как выяснилось, является ограниченная совместимость вооружений разных стран, хотя в теории они должны быть стандартизированы и унифицированы, пишет The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что в конце прошлого года Япония ослабила свои ограничения на экспорт оружия. Это открыло дорогу соглашению о поставках японских снарядов в Великобританию, чтобы та уже передавала свои снаряды Украине. Но, прежде чем дело дошло до подписания такого соглашения, британские военные сначала испытали те снаряды, которые компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems для нужд японской армии.

После этих испытаний британцы решили отказаться от идеи поставок снарядов из Японии. Что именно пошло не так, официально ни одна из сторон не говорит. Но, как отмечает WSJ, отсутствие совместимости между снарядами и пушками разных производителей есть среди тех проблем, с которыми сталкиваются западные союзники, отправляя Украине свое оружие.

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Отмечается, что 155-миллиметровый снаряд был распространен как артиллерийский стандарт в странах НАТО и в союзных им государствах других регионов мира. В теории это позволяло союзным странам использовать оружие и боеприпасы друг друга. На практике они не всегда совместимы, пишет WSJ.

"Комбинации пороха и снаряда не всегда взаимозаменяемы", — говорит Марк Кансиан, бывший артиллерийский офицер корпуса морской пехоты США, который в настоящее время работает в мозговом центре Центра стратегических и международных исследований.

Проблемы совместимости оружия

Как писал УНИАН, Россия тоже сталкивается с проблемой совместимости иностранного оружия, которое она использует в войне против Украины. Но в случае с северокорейскими артиллерийскими боеприпасами ситуацию усугубляет их низкое качество.

По словам российских военных блогеров, из-за низкого качества и часто "случайного" количества пороха в корейских боеприпасах их используют в ситуациях, где "точность и кучность, да и вообще выход снаряда из ствола имеет наименьшую важность".

Примечательно, что иранские боеприпасы имеют среди российских солдат несколько лучшую репутацию. Хотя иранские снаряды оставляют следы копоти, от которых приходится чистить боек оружия, однако летят они "очень хорошо", если сравнивать с корейскими.

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