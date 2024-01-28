Свои обязательства французы подтвердили на первом заседании "Коалиции артиллерии" в Париже.

Франция будет передавать Украине по 3 тысячи артиллерийских снарядов в месяц. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в интервью изданию NV.

Комментируя результаты первого заседания так называемой "Коалиции артиллерии", которое состоялось в Париже, он отметил, что Украина получила заверения партнеров в дальнейшей поддержке. По его словам, украинская делегация "аргументировано, исходя из объективной картины на фронте и возможных вариантов развития ситуации" озвучила партнерам потребности Сил обороны в артиллерии.

"Во время первого заседания коалиции артиллерии прозвучали важные заявления со стороны наших партнеров относительно дальнейшей военной поддержки Украины", – сказал Гавриляк, вспомнив в частности обещание министра Вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню предоставлять украинской армии 3000 снарядов калибра 155-мм ежемесячно.

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Кроме того, Франция планирует в течение года изготовить для Украины 78 самоходных гаубиц "Цезарь". Шесть из них должны поступить уже в ближайшее время.

Поставки оружия Украине: последние новости

Как писал УНИАН, США предложили Греции поделиться с Украиной частью своей военной техники, в частности советского образца. Вместо этого Пентагон даст грекам немного американского оружия. Эксперты проанализировали, какое именно оружие по этой схеме могла бы получить Украина.

Также мы рассказывали, что сенат Италии продлил действие разрешения на поставку военных средств в Украину до 31 декабря 2024 года. Таким образом, Италия осталась верной своим обязательствам в поддержке Украины на фоне российской агрессии.

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