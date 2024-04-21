Не стоит расслабляться, потому что РФ имеет еще достаточно различных сил и средств, которые могут использоваться против нашего государства, предупредили в Воздушных силах.

Сейчас активности российской тактической авиации в акватории Черного и Азовского морей нет.

Об этом спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сказал в эфире информационного марафона. Евлаш отметил, что о последствиях сбития Ту-22М3 (российский бомбардировщик) можно говорить в долгосрочной перспективе.

"Конечно, что у врага уже нет одного из самолетов, и память о том, что нам удалось его достать, останется с ними надолго. Сейчас уже в акватории Черного и Азовского морей мы уже не отмечаем такой активности вражеской тактической авиации, как это было раньше после того, как нам удалось обнаружить и пункты управления типа "Фундамент-М" и другие станции, когда нам удалось нанести по ним мощное поражение. Также отминусовали два самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Это несколько облегчило ситуацию на юге нашей страны", - подчеркнул Евлаш.

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В то же время спикер сказал, что не стоит расслабляться, потому что у России еще достаточно различных сил и средств, которые могут использоваться против Украины.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 апреля российские оккупанты подняли в воздух бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский считает, что Силы обороны Украины могли сбить российский самолет Ту-22М3 собственноручно разработанной системой противовоздушной обороны.

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