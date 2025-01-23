Подразделение 'Рейнджер' ССО получило партию FPV-дронов от 'Украинской команды'

В волонтерском штабе отмечают, что подразделение "Рейнджер" создано уже во время полномасштабной войны по стандартам НАТО.

"Украинская команда" передала партию дронов бойцам 6 Отдельного подразделения "Рейнджер" ССО. Об этом сообщается на Facebook-странице волонтерского штаба.

"Передали еще одну партию FPV-дронов 6 подразделению "Рейнджер" Сил специальных операций. Уже завтра они будут бить врага на Курском направлении", - говорится в сообщении.

В волонтерском штабе отмечают, что подразделение "Рейнджер" создано уже во время полномасштабной войны по стандартам НАТО.

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"Эти ребята – настоящие профессионалы. Их специализация – разведка и рейды в тылу врага. Надеемся, благодаря этим беспилотникам операции наших спецназовцев станут еще более удачными и эффективными", - сказал во время передачи дронов руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что за 1000 дней полномасштабной войны "Украинская команда" передала бойцам на передовую более 2500 дронов, более 80 автомобилей, десятки систем Starlink, РЭБов, тепловизоров и т.д.