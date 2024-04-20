Все остальные базы хранения танков в России "тают" вот уже два года.

При текущих темпах военных потерь и нынешних объемах нового военного производства у России закончатся все танки примерно через 2-2,5 года. Такие подсчеты сделал военный обозреватель Covert Cabal.

Аналитик отмечает, что с начала полномасштабной войны все российские базы хранения техники постепенно истощались. Исключением стала лишь одна из них – 1311-я центральная база резерва техники в Верхней Пышме под Екатеринбургом. Там запасы танков растут, причем существенно – на сотни единиц в год.

Основываясь на спутниковых и других открытых данных, аналитик подсчитал, что в августе 2022 года на базе хранилось лишь около 300 визуально пригодных к использованию танков. В марте 2023 года их стало уже 400, в октябре 2023-го – количество доросло до 550. Снимки за 20 марта 2024 года свидетельствуют о 560 танках под открытым небом и, вероятно, еще 400 в крытых ангарах.

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По мнению аналитика, вероятно, база в Верхней Пышме используется как основной промежуточный пункт хранения и ремонта танков, перебрасываемых из восточных регионов России. Как отмечает Covert Cabal, Екатеринбург является важным логистическим узлом на Транссибирской магистрали и самой западной базой хранения военной техники на маршруте, ведущем к Украине.

Есть лишь две крупные базы хранения, расположенные дальше на запад. 22-я – под Костромой, что сильно севернее Украины и потому неудобно с логистической точки зрения. И 7024-я база близ города Каменск-Шахтинский, т.е. практически на границе с Украиной, куда могут дотянуться украинские ракеты и дроны.

Ситуация с вооружениями в России: последние новости

Как писал УНИАН, РФ восполнила потери и наращивает производство оружия, чтобы победить Украину. По мнению The Washington Post, это отрезвляющая оценка для Киева, которому не хватает оружия и солдат и который теряет позиции в поле битвы.

Также мы рассказывали, что, по данным ГУР, с начала полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины более 80 ракет "Кинжал". Еще столько же этих ракет у агрессора остается на складах.

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