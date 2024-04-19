Это отрезвляющая оценка для Киева, которому не хватает оружия и солдат и который теряет позиции в поле битвы.

РФ нарастила производство для пополнения запасов стандартного оружия и боеприпасов, и этого хватит, чтобы воевать против Украины еще, по крайней мере, в течение следующих двух лет.

Это отрезвляющая оценка для Киева, которому не хватает оружия и солдат и который теряет позиции в поле битвы, пишет The Washington Post (WP). При этом Кремль изо всех сил пытается расширить возможности и разработать современное вооружение, которое могло бы улучшить боевые действия его армии.

Однако, как указало издание, между этим всем, Кремлю все же удалось извлечь преимущество из численности живой силы и способности вооружить ее старым, но надежным оружием и готовности нести тяжелые потери.

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Поставив экономику на военные рельсы, заставив предприятия работать с перегрузкой для производства или ремонта старого оборудования, а также закупив детали у Ирана, Китая и Северной Кореи, РФ неожиданно оправилась от ранних потерь в Украине.

"Россия больше не производит своей современной боевой техники, но производит гораздо больше простого рабочего оборудования, винтовок, снарядов, массового оружия для солдат", - сказал российский экономист Николай Кульбака.

Россияне перевооружились, отремонтировав имеющуюся советскую технику. Запчастей из Китая, Северной Кореи и Ирана не так много, но их наличие говорит о способности Москвы обходить санкции.

Оборудование советских времен, включая ракеты и управляемые авиабомбы, компенсировало неспособность оккупантов применять более новое вооружение, такое, как танки "Армата", которые теоретически могли бы конкурировать с американскими "Абрамсами" и немецкими "Леопардами".

В последние месяцы высшие российские чиновники, включая министра обороны Сергея Шойгу, назвали рекордные цифры, сообщая Путину, что военно-промышленный комплекс вчетверо увеличил производство бронетехники, в пять раз увеличил поставки танков и почти вдвое увеличил производство беспилотников и артиллерийских снарядов.

Эксперты отметили, что поставки существующей техники ограничены и что ключевой задачей для РФ является развитие потенциала по созданию новых боевых машин.

Война в Украине: новости

В ночь на 19 апреля оккупанты подняли в внебо бомбардировщики Ту-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22. Однако на утро Воздушные сили сообщили о сбитии одного из самолетов - это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения РФ.

Военный эксперт Defense Express Иван Киричевский заявил, что Силы обороны Украины могли сбить российский самолет Ту-22М3 собственноручно разработанной системой противовоздушной обороны.

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