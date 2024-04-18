В ГУР сообщили, что каждый месяц россияне изготавливают несколько единиц такого типа ракет.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что с начала полномасштабной войны РФ выпустила по территории Украины более 80 ракет "Кинжал". Также, по его словам, столько же ракет может оставаться на вооружении у РФ. Об этом он сказал в комментарии для 24 канала.

Отмечается, что в этот перечень входят и 6 "Кинжалов", которыми российские оккупанты атаковали Украину 11 апреля. Однако точный подсчет таких аэробаллистических ракет, которые были применены по территории нашей страны, ведут Воздушные силы ВСУ.

В то же время командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявлял, что украинские бойцы за все время большой войны сбили 25 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

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В свою очередь Андрей Черняк для 24 канала сообщил, что по состоянию на начало апреля Россия может иметь на вооружении около 80 "Кинжалов". По его словам, каждый месяц россияне изготавливают несколько единиц такого типа ракет.

"В среднем 4-5 ракет в месяц", - отмечал представитель ГУР.

Поэтому опираясь на информацию украинской разведки можно сказать, что за последние четыре месяца РФ использовала более половины "Кинжалов" от нынешнего запаса.

Кроме того, Андрей Черняк отмечал, что во время массированных ударов по украинской энергетике оккупанты использовали ракеты, которые были изготовлены недавно. Он предупредил, что в ближайшие недели возможна еще одна или две атаки противника, одна из них уже состоялась 11 апреля.

Использование Россией ракет "Кинжал" по Украине

Известно, что утром 11 апреля Россия массированно атаковала Украину, применив ракеты Х-101, "Кинжалы" и другие средства. В результате было полностью разрушено Трипольскую ТЭС, которая была самой мощной электростанцией в Киевской области.

Также в конце марта российские оккупанты повторно атаковали Львовскую область "Кинжалами".

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", - сообщил тогда глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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