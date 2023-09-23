Мусиенко считает, что если осенью будут сильные дожди, использовать такой тяжелый танк на грунтовой местности будет довольно сложно, или даже невозможно.

Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, что важно не просто научиться использовать все возможности танка Abrams, а и технически его обслуживать.

"Производителями и эксплуатантами США заявлено, что это можно сделать через три-четыре месяца. И наши бригады, наши бойцы учились на полигонах США и Европы эксплуатировать эти танки. Поэтому, как только они появятся в Украине и их можно будет технически применять, сразу по решению командования, их направят в те бригады, которые ведут боевые действия. То есть, думаю, это будет не очень долгий промежуток времени", - сказал он в интервью УНИАН.

Также он ответит на вопрос, позволят ли погодные условия использовать эти танки эффективно.

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"Будет зависеть от того, какими они будут. Если осенью будут сильные дожди, использовать такой тяжелый танк на грунтовой местности будет довольно сложно, или даже невозможно. Зимой, если будет большой мороз, то на некоторых участках можно использовать", - сказал эксперт.

Мусиенко уверен, что в любом случае, Аbrams предоставит нам дополнительную огневую мощь.

"Я не готов сейчас сказать, что это обязательно приведет к переломному моменту, но, безусловно, это будет довольно серьезное усиление для наших механизированных бригад, которое свою роль в контрнаступлении играет точно", - добавил он.

Танки Аbrams для Украины - детали

Президент США Джо Байден после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что первые американские танки Abrams прибудут в Украину уже на следующей неделе. Всего ВСУ должны получить 31 такой танк.

Представитель Министерства обороны Соединенных Штатов Америки бригадный генерал Патрик Райдер заявлял, что партия американских боевых танков Abrams прибудет в Украину уже в ближайшее время. По его словам, в вопросе этих танков все идет по графику.

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