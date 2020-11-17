"КБ Луч" работает над разработкой украинского ударного БПЛА "Сокол-300". Проект будет стоить около 150 миллионов гривень, а стоимость одного аппарата не будет превышать 40-45 миллионов гривень.
Об этом говорится в сюжете Радио Свобода Донбасс Реалии.
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В предприятии говорят, что за год смогут представить готовый к испытаниям "Сокол", разработку которого ведут уже полтора года.
PD-1 будет меньше другого беспилотника украинского производства "Горлица", который используют разведчики.
У нового БПЛА помимо разведывательных возможностей будут еще и ударные. Аппарат сможет поднимать на себе 8-10 кг груза и сможет попадать в слабозащищенные или легкобронированные цели.
Производители говорят, что после незначительных доработок, ударными можно будет сделать те розведкомплексы, которые уже есть в армии.
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