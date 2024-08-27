Одна украинская дальнобойная ракета-дрон "Паляниця" стоит менее 1 миллиона долларов.

Об этом в интервью агентству Associated Press сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. По его мнению, использование нового оружия сможет изменить войну. "Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня не ожидает", - добавил он.

Из соображений безопасности министр не стал раскрывать дальность и объемы производства "Паляниці", однако рассказал, что участвует в проектах по разработке украинского оружия с конца 2022 года. Сейчас военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить затраты на производство ракеты-дрона.

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По словам Федерова, с этого года частные компании стали основными поставщиками дронов для украинской армии. Он уверен, что огромные размеры России также могут стать ее слабым местом. "Невозможно произвести достаточное количество систем противовоздушной обороны, чтобы защитить такую большую территорию. Для нас это открывает возможность действовать глубоко в тылу врага", - отметил министр.

Один из специалистов, привлеченных к проекту ракеты дальнего радиуса действия, сказал агентству, что разрабатывать новую ракету начали около 18 месяцев назад. "Это не продолжение старого советского проекта", - подчеркнул он.

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