Оккупанты развернули на территории Крыма противокорабельный ракетный комплекс "Бастион".
Об этом информирует Радио Свобода.
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В официальном сообщении российского флота говорится, что они "провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбы".
Оккупанты отработали комплекс задач в полевых условиях с "разными тренировками". Далее дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.
Что это за оружие
БПКРК "Бастион" – береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.
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