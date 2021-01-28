Оккупанты отработали комплекс задач в полевых условиях с "разными тренировками".

Оккупанты развернули на территории Крыма противокорабельный ракетный комплекс "Бастион".

Об этом информирует Радио Свобода.

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В официальном сообщении российского флота говорится, что они "провели развертывание комплексов к боевому применению и выполнили подготовку к условной стрельбы".

Оккупанты отработали комплекс задач в полевых условиях с "разными тренировками". Далее дивизион "Бастиона" проведет совместные учения с экипажем одного из фрегатов российского Черноморского флота.

Что это за оружие

БПКРК "Бастион" – береговой ракетный комплекс, предназначенный для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

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Автор: УНИАН