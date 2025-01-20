Огонь уничтожил всю систему управления, локомотив не подлежит восстановлению.

В российском Санкт-Петербурге сожгли локомотив, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"18 января 2025 года в трамвайном депо "Ручьи" города Санкт-Петербург на России уничтожен локомотив 3M62У, который использовался в обеспечении логистики российской оккупационной армии", - отметили в ГУР.

Сообщается, что огонь уничтожил всю систему управления, локомотив "восстановлению не подлежит".

В ГУР добавили, этот локомотив "таскал по железной дороге российское оружие, боеприпасы и военную технику", восстановлению не подлежит.

Атаки по объектам на территории РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в ночь на 18 января подразделения ГУР МОУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, атаковали федеральное государственное казенное учреждение "8 марта" в Тульской области России.

Кроме того, в частности Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны также в ночь на 18 января нанесли успешный удар по нефтебазе в Калужской области России.

Также недавно неизвестные диверсанты сожгли башни связи вблизи города Краснодар в России.

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