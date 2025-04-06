Вероятно, так россияне хотят запутать украинских военных.

Россияне, вероятно, используют китайские вездеходы типа Desertcross-1000 как ложные цели на поле боя. Оккупанты навешивают на эту технику металлические каркасы и новые кузовные панели, чтобы она внешне напоминала российский бронированный автомобиль типа "Тигр-М", пишет Defense Express.

Отмечается, что пока речь идет о "кустарном" изделии. Пока неизвестно, собираются ли россияне массово внедрять такое решение.

В издании считают, что враг может использовать китайские вездеходы по прямому назначению. Тем не менее россияне отвергают эту идею, аргументируя это тем, что тогда необходимости в визуальном сходстве с "Тигр-М" не было бы.

Видео дня

Журналисты подчеркнули, что макеты на поле боя остаются востребованными на поле боя. Это неплохой способ заставить противника потратить ценные боеприпасы или дроны на уничтожение недорогой техники.

В издании добавили, что с каждым годом качество макетов на поле боя растет. Их используют как Россия, так и Украина. Реалистичные макеты легко могут запутать врага.

Украина и РФ начали использовать на поле боя реалистичные танки-обманки

Ранее в Forbes рассказали, что Украина и РФ начали использовать на поле боя реалистичные танки-обманки. Фальшивые цели заставляют врага тратить свои ресурсы на их уничтожение.

В издании напомнили, что бронированные машины-обманки используются в военных конфликтах уже почти столетие. Тем не менее война в Украине привела к огромному прогрессу в их конструкции и эффективности.

Надувные приманки могут быть быстро развернуты и легко транспортируются. Также они являются довольно дешевым средством для того, чтобы сбить с толку врага.

Вас также могут заинтересовать новости: