Стоимость военной помощи составляет более 217 млн евро.

Великобритания вместе с союзниками передают Украине пакет военной помощи на сумму 150 млн фунтов стерлингов (более 217 млн евро) для усиления воздушной и морской обороны. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, пишет The Sun.

Он подчеркнул, что благодаря новому пакету удастся защитить разрушенную инфраструктуру Украины. В пакет помощи вошли радары ПВО, фальш цели и системы радиоэлектронной борьбы на сумму 70 млн фунтов стерлингов (81 млн евро).

В свою очередь предусмотрено и 80 млн фунтов стерлингов (более 110 млн евро) на небольшие лодки, разведывательные дроны и надводные суда без экипажа.

Видео дня

"Международный фонд для Украины предоставляет жизненно важную поддержку ВСУ для удовлетворения их срочных потребностей в боеспособности. Она включает больше систем ПВО для защиты украинского гражданского населения и инфраструктуры, а также морские средства для укрепления военно-морских сил", - заверил Шаппс.

Отмечается, что сейчас фонд получил уже 900 млн фунтов для Украины. Великобритания является крупнейшим донором, ведь выделила 500 млн фунтов. Также в это объединение входят Дания, Эстония, Финляндия и Германия.

Помощь от Великобритании - последние новости

Как писал УНИАН, недавно Украина получила пакет военной помощи от Британии. Шаппс заявил, что в пакет вошли 80 оборонительных ракет, один миллион боеприпасов и 20 защищенных десантных машин "Викинг".

Также министр обороны Великобритании призвал Германию предоставить Украине ракеты Taurus, чтобы ВСУ могли ими бить по территории оккупированного Крыма.

"Я хотел бы видеть, как все наши партнеры, включая Германию, которые действительно имеют возможности предоставлять такое оружие большой дальности, но не позволяют его использовать в Крыму, который является частью Украины. Я думаю, что это то, что должно произойти в первую очередь", - отметил Шаппс.

Вас также могут заинтересовать новости: