Каволи подчеркнул, что в Украине оказанную помощь используют хорошо.

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что партнеры доставили в Украину уже более 98% обещанных боевых машин. Он уверен, что ВСУ получат технику для начала контрнаступления вовремя.

"Мы сели вместе с украинскими коллегами, посчитали количество оборудования, в котором они нуждаются для этого наступления, и мы собрали это от наших союзников, которые были очень щедрыми, особенно в вопросе танков и бронированных боевых машин. И мы поставили все это в Украину, мы доставили уже более 98 процентов боевых машин, они уже там", – цитирует "Европейская правда" заявление Каволи во время слушаний Комитета Палаты представителей Конгресса США по вооруженным силам.

Он также выразил "твердую уверенность", что Украине доставили необходимое оборудование, и заявил о продолжении поставок для поддержки деятельности украинских войск. По словам Каволи, материальная поддержка и обучение военных, которые были предоставлены Украине международными партнерами, была огромной и определяющей составляющей для достижения успеха украинскими военнослужащими.

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"В течение зимы наша коалиция позволила ВСУ генерировать возможности, необходимые для защиты и отвоевания частей суверенной территории Украины", – подчеркнул генерал Каволи, добавив, что в Украине оказанную помощь используют хорошо.

Оружие для Украины: последние новости

Словения тайно передала Украине 20 БМП Valuk. По данным СМИ, это самое новое оборудование, которое страна передала Украине. Эти БМП используются для транспортировки пехоты и защищают ее от противопехотных мин и пехотного оружия до 12,7 мм.

Кроме того, Великобритания уже отправила Украине ранее обещанные снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2. В британском Минобороны отметили, что речь идет о "тысячах комплектов снарядов" для этой техники.

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